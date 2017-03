Popularny bank zawiesza usługi na kilka dni - kiedy?

Przerwa w usługach Alior Banku potrwa od piątku 24 marca od godziny 23:00 do godziny 6:00 w poniedziałek 27 marca. W tym czasie dla klientów nie będą dostępne placówki stacjonarne, bankowość internetowa oraz mobilna. Innymi słowy niemożliwe będzie dokonanie m. in. takich czynności jak realizowanie przelewów czy sprawdzanie stanu konta. Normalnie będą jednak działać karty bankomatowe - będą działały w sklepach i bankomatach.

Co jest przyczyną tak długiej przerwy w dostępie do usług Alior Banku? To skutek procesu łączenia Alior Banku z Bankiem BPH. W czasie przerwy ma dojść do ujednolicenia i scalenia części informatycznych obu banków.