Polak wygrał bieg na Wieżę Eiffla

Piotr Łobodziński wygrał międzynarodowy bieg po schodach na Wieżę Eiffla. Pokonanie 1665 stopni zajęło Polakowi 7 minut i 54 s. To jego trzecie z rzędu zwycięstwo w tych prestiżowych zawodach.

Wśród kobiet wygrała Australijka Suzy Walsham, która czasem 9.34 o 14 sekund poprawiła rekord biegu, a druga była Polka Dominika Stelmach.

"Takiej bomby w nogach nie miałem już dawno. To jak gasłem na ostatnich +piętrach+ zapamiętam na długo. Za szybkie otwarcie i efektem tego było cierpienie na końcówce, gdzie straciłem mnóstwo sekund. Na szczęście przewaga wypracowana na początku wystarczyła do odniesienia trzeciego zwycięstwa w Paryżu. Zrobiłem to, przed czym zawsze przestrzegam biegających na schodach, czyli za szybko sie zakwasiłem. Jednak siódmy start w tym roku okazał się dla mnie szczęśliwy i ponownie stanąłem na najwyższym stopniu podium" - napisał Łobodziński na swoim profilu na Facebooku.

W sumie wystartowało 128 zawodników.