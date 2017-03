Jak ewangelizować koniczyną?

Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku. Nosił celtyckie imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlandii, gdzie przez 6 lat był pasterzem owiec. Wreszcie udało mu się zbiec do północnej Francji i tam przygotowywał się do pracy na misjach.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





Do nawrócenia całej wyspy św. Patryk potrzebował wielu ludzi. Misjonarze na jego apele zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla niego mnisi. Dzięki nim tworzył ośrodki duszpasterskie.

Według legend święty przywracał wzrok ślepcom i wskrzeszał zmarłych. Pod koniec życia dokonał także chrztu kraju.



Ostatnie dni swojego życia spędził w zaciszu klasztornym, oddany modlitwie i ascezie. Zmarł 17 marca 461 roku. Irlandia czci go jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jest także patronem fryzjerów, kowali, górników, upadłych na duchu oraz opiekunem zwierząt domowych.



W ikonografii przedstawiany jest w biskupim stroju. Jego atrybutem jest liść koniczyny - dla podkreślenia, że Patryk rozpoczynał ewangelizowanie od wykładania prawdy o Trójcy Przenajświętszej i używał do tego koniczyny białej - symbolu Irlandii. Jego symbolem jest także wąż - według legendy św. Patryk wypędził wszystkie węże z Irlandii.