Nieoficjalnie: W marcu jeszcze pięć ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej

Do końca marca zaplanowano jeszcze pięć ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej, w kwietniu ma odbyć się ich kilka - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa. We wtorek ekshumowano ciało z grobu Andrzeja Przewoźnika na warszawskich Powązkach Wojskowych.