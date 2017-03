Fundowanie ubogim krajom aborcji to imperializm

Premier Trudeau zadeklarował, że jego rząd przeznaczy na ten cel 650 mln dolarów. Zapowiedział też wspieranie działań mających na celu legalizację aborcji w krajach, gdzie jest ona zakazana.

Przewodniczący episkopatu bp Douglas Crosby nazwał tę decyzję przejawem zachodniego imperializmu, który narzuca innym krajom swe pseudowartości. Przyczynia się to do wyzysku kobiety, i to w chwili kiedy najbardziej potrzebuje ona opieki i pomocy.

Stanowisko w tej sprawie zajął również kard. Thomas Collins z Toronto. Stwierdził, że orzekanie przez bogatszy kraj, co powinno być priorytetem w krajach rozwijających się, jest arogancją. Przypomniał również nauczanie papieża Franciszka, który wielokrotnie ostrzegał dokonującą się dzisiaj ideologiczną kolonizację krajów ubogich.