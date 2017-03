Z Le Pen trzeba rozmawiać

Po rozmowie Marine Le Pen z dziennikarzami, w Polsce głośno się zrobiło wokół zmanipulowanej wypowiedzi o tym, że liderka Frontu Narodowego chce do spółki z Kaczyńskim i Orbanem zdemontować Unię Europejską. Informacja zupełnie jak z Radia Erywań. Po pierwsze, kwestia demontażu UE jest raczej komentarzem polskiego dziennikarza niż rzeczywistym planem przedstawionym przez Le Pen, po drugie, kandydatka Frontu stwierdza, że widzi pole do współpracy z Polską i Węgrami, nie planuje natomiast czynienia z Orbana i Kaczyńskiego wspólników w realizacji jej planów dotyczących Unii. Politycy PiSu, w tym Jarosław Kaczyński, poczuli się jednak w obowiązku odciąć się do kandydatki na Prezydenta Francji.

Demonizowanie Marine Le Pen w Polsce nie wydaje się jednak najlepszym pomysłem. Po zwycięstwie Andrzeja Dudy oraz Donalda Trumpa czy po Brexicie, trudno dzisiaj z całą pewnością stwierdzić, że kandydatka Frontu Narodowego nie będzie następnym prezydentem Francji. A zaraz po wyborach prezydenckich we Francji odbędą się wybory parlamentarne. W obecnej sytuacji politycznej trudno będzie osiągnąć przewagę jednej partii. Front Narodowy może zdobyć silną pozycję. Nawet jeśli tzw. Front Republikański zatrzyma Marine Le Pen w drodze po władzę, to czy będzie w stanie rządzić Francją na tyle dobrze, żeby w kolejnych wyborach Front Narodowy nie wygrał w cuglach? Nie warto więc zrażać do siebie tak ważnej siły we francuskiej polityce.

Partie pokroju francuskiego Frontu Narodowego stają się coraz silniejsze w Europie. Największe szanse na zdobycie władzy ma we Włoszech, gdzie liderem sondaży jest eurosceptyczny Ruch Pięciu Gwiazd, który może wejść w koalicję z antyunijną Ligą Północną. W krajach takich jak Szwecja, Austria czy Holandia, dominujące w sondażach partie eurosceptyczne spotykają się z niechęcią wszystkich innych sił politycznych. Tylko jakie efekty daje strategia izolacji nielubianych przez elity sił politycznych, pokazuje przykład Polski, w którym PiS przejął w końcu całą władzę. Prędzej czy później przyjdzie nam się dogadywać z premierem Wildersem, premierem Grillo czy prezydent Le Pen. I lepiej nie zrażać ich do siebie teraz, kiedy mają oni lepszą opinię o obecnej Polsce niż większość mainstreamowych polityków europejskich.

Kaczyńskiego i Le Pen naprawdę wiele różni. Tak jak wiele różni Kaczyńskiego i Merkel. Co nie znaczy, że na ewentualny wynik francuskich wyborów musimy się obrażać. Każdy kraj ma swoje interesy, i jeżeli Francuzi uznają, że Front Narodowy najlepiej definiuje interesy Francji, będziemy musieli rozmawiać z jego politykami o kwestiach nas dzielących. Na pewno musimy jednak jako państwo dorosnąć, i przestać widzieć rozwiązanie naszych problemów w innych krajach. Nie możemy widzieć rozwiązania problemu bezrobocia w emigracji na zachód, rozwiązania problemu dystansu ekonomicznego do starej Europy w funduszach unijnych czy rozwiązania problemu bezpieczeństwa w brygadzie wojsk amerykańskich. Jeśli sami nie zadbamy o rozwiązanie naszych problemów, nie ma co liczyć, że przyjedzie do nas z Francji, Niemiec czy Ameryki bogaty wujek, i całkowicie altruistycznie nam pomoże.