Jakie będą pierwsze słowa, które powiem po śmierci?

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał,i rozda jego łupy.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

Kiedyś usłyszałem, że pierwszą rzeczą, jaką powiemy po śmierci, będzie: ale ja byłem głupi! Wszystko powywraca nam się do góry nogami. A w pierwszej kolejności mit o tym, że od nas zależy nasze życie. Jeremiasz pisze: „Wiem, Panie, że nie człowiek wyznacza swą drogę, i nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami, gdy idzie”. A w 1 Liście do Koryntian czytamy: „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg”. Tym, którzy mają pieniądze i pozycję, być może trudniej uwierzyć, że nie sobie to zawdzięczają. Możemy kontrolować nasze życie, kiedy dobrowolnie oddamy je w ręce Boga i pozwolimy, by realizował się Jego plan. Wtedy urzeczywistnia się królestwo niebieskie: Bóg i zjednoczone z Nim stworzenia. Rozdarte królestwo Belzebuba to takie, w którym każdy chce być bogiem i polegać na sobie. „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją”.