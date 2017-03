Czy Polacy chcą wyjścia Polski z UE?

Polacy są jednym z najbardziej entuzjastycznie nastawionych do UE narodów. Według sondażu przeprowadzonego przez IBRiS aż 78 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie chce wyjścia Polski ze struktur unijnych. Tylko 12 proc. odpowiedziało, że chce, by Polska wyszła z UE. Najwięcej unioentuzjastów jest w grupie wiekowej 65+ (za Polexitem tylko 4 proc. badanych) i wśród obywateli w wieku 35-44 lat (82 proc. za pozostaniem w UE). Największy sceptycyzm wobec obecności Polski w UE wykazali ankietowani w grupie wiekowej 18-24 lata - 26 proc. z nich zagłosowałoby za wyjściem Polski z UE. To jednak nadal zaledwie co czwarty wyborca. Sondaż został przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej" w dniu 9 marca - jeszcze przed rozpoczęciem szczytu UE, na której przedłużono kadencją Donalda Tuska jako szefa RE.

Część komentatorów wykorzystuje wyniki sondażu jako argument przeciwko polityce zagranicznej obecnego rządu. Warto jednak nie wyciągać z badania IBRiS zbyt pochopnych wniosków - ankietowani zostali zapytani o to, czy chcą, by Polska w UE pozostała lub nie. Nie pytano jednak o kształt polskiej polityki wobec UE ani samych struktur unijnych. Sami politycy Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie podkreślają, że wyprowadzenie Polski z Unii nie wchodzi w grę, jednak zmianie powinna ulec polityka Polski względem Brukseli - chcą, by Polska znacznie wyraźniej artykułowała swoje interesy i mocniej domagała się ich uwzględnienia w polityce unijnej. Postulują tez głęboką reformę funkcjonowania UE. Analizując deklaracje czołowych polityków PiS można zatem zakwalifikować ich do grupy przeciwników Polexitu. Na poniedziałkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński mówił: " Wszelkiego rodzaju sugestie, że my chcemy sami czy z panią (Marine) Le Pen, z którą mamy tyle wspólnego mniej więcej, co z panem Putinem, wyprowadzać Polskę z UE, są po prostu oszustwem, manipulacją i niczym więcej". Również inni czołowi politycy partii podkreślają konieczność reformy UE, a nie chęć wyjścia Polski z tej struktury.

Na bardziej szczegółowe pytanie: czy Polacy popierają lub nie politykę rządu względem Brukseli - badanie IBRiS nie odpowiada.