Zaatakowany przez feministki za to, że bronił kościoła

W stolicy Argentyny Buenos Aires doszło do szokujących zdarzeń w ramach obchodzenia Dnia Kobiet. Pomiędzy świętującymi były feministki, środowiska LGBT i członkowie Socjalistycznej Partii Pracy przebrani za wiedźmy. Kiedy oficjalne uroczystości skończyły się na Plaza Mayo, niektórzy uczestnicy postanowili zostać i najwyraźniej świętować po swojemu.

Protestujące kobiety pokryły grafitti ściany muzeum Cibala, a następnie przystąpiły do ataku na Katedrę Metropolitalną, którą zamierzały podpalić. Jeden samotny mężczyzna trzymający flagę Watykanu przeciwstawił się im. Na nagraniu widać, jak stoi przed ogrodzoną katedrą, a grupa kobiet podchodzi do niego, atakuje go, chce wyrwać mu flagę, bije go, a następnie rzuca się na niego całą grupą.

Masked Feminists Attack Man at Church (Argentina)

Black & Blonde Media

Feministki i środowiska LGBT usprawiedliwiają swój atak za sprzeciw Kościoła wobec aborcji.

Bulwersujące nagranie do złudzenia przypomina sytuacje, które działy się w Argentynie w 2013 roku. Wówczas protestujące feministki w wulgarny i brutalny sposób zaatakowały modlących się mężczyzn, którzy swoim ciałem bronili kościół przed zdewastowaniem.

Feminists attack Argentina cathedral

Steve Jalsevac