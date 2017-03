Broń Boże, nie potępiajcie

W piątek 10 marca w mieszczącej się w kurii diecezjalnej kaplicy biskupiej pw. św. Józefa Oblubieńca biskup opolski Andrzej Czaja odprawił Mszę św. dziękczynną za 25 lat „Gościa Opolskiego”.

Eucharystię koncelebrowali ks. Marek Gancarczyk, redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”, ks. Tomasz Horak, obecny asystent kościelny opolskiej edycji GN, oraz ks. Zbigniew Zalewski, poprzedni dyrektor „Gościa Opolskiego” (1995-2008).

W kaplicy zebraliśmy się w niewielkim gronie: obok aktualnych dziennikarzy „Gościa Opolskiego” była trójka najstarszych stażem kolporterów „Gościa” - Iwona Weiser, Ryszard Konopnicki i Witold Adamkiewicz. W modlitwie - w czasie której wspominana była szczególnie Teresa Sienkiewicz-Miś, pierwsza i długoletnia redaktor opolskiej edycji GN - towarzyszyły nam siostry józefitki - s. Mariana i s. Józefa oraz Hanna Honisz z biura prasowego diecezji opolskiej.

- Z perspektywy biskupa opolskiego widzę wspaniały rozwój „Gościa Opolskiego”. Tylko tak dalej. Jaki jest rozwój relacji między wami i na ile ta wspólna robota Was rozwija, to tylko Wy jesteście w stanie ocenić. Ten jubileusz niech Was skłoni do refleksji. To daję Wam jako zadanie - mówił bp Andrzej Czaja w homilii.

- Dziś zachęcić, zaabsorbować Czytelnika tym, co religijne, kościelne, Boże, nie jest łatwo. Cieszy więc mnie to, że „Gość Niedzielny” daje Kościołom lokalnym dużą autonomię w zagospodarowaniu tych paru stron. Cieszy mnie to i będę bardzo wdzięczny jeżeli będziecie tego dalej pilnowali - by dzięki tej autonomii, uwzględniać uwarunkowania tej konkretnej ziemi, ziemi Śląska Opolskiego w realizacji misji zbawczej Kościoła wobec ludu tej ziemi. Chodzi zarazem o misyjność, jak i o regionalność, uwzględnianie potrzeb, mentalności i specyfiki odbiorcy regionalnego. Myślę, że dla tutejszego czytelnika „Opolski Gość” jest naprawdę bardzo interesujący i wielu mówi, że zaczyna lekturę „Gościa” od opolskiej wkładki. Bo to jest nam przecież najbliższe - mówił biskup.

Po tych wielkodusznych - niezwykle dla nas miłych i ważnych słowach - bp Andrzej Czaja zarysował duchowy plan na przyszłe lata „Gościa Opolskiego”.

- Nie dajcie się uwieść narzekaniom i marudzeniu malkontentów. Uzbrójcie się w cierpliwość wobec ocen ludzi przewrotnych. Zachęcajcie do nawrócenia i pomagajcie trwać przy Jezusie, przy Kościele, przy wartościach chrześcijańskich. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że nie chodzi o pielęgnowanie sprawiedliwości faryzejskiej, literalnej. Sprawiedliwy odnośnie przykazania „Nie zabijaj” to nie tylko ten, który nie zabija, ale także ten, który na brata się nie gniewa, także ten, który brata nie poniewiera, nie mówi mu z pogardą „raka” (hebr. – głupcze). Ale uznaje jego godność, szanuje ją. Sprawiedliwy to ten, który w odpowiedzi na „nie zabijaj” przede wszystkim nie ocenia pośpiesznie drugiego człowieka, nie opiniuje z pozycji arbitra mówiąc „bezbożniku!”. Sąd zostawić trzeba Bogu. Wasza praca to przede wszystkim komunikacja. W podejściu do człowieka, o którym piszecie ważne jest to, żeby nie podchodzić emocjonalnie, zwłaszcza nie nakręcać emocji negatywnych. Tak działajcie, aby w nikim nie budzić emocji negatywnych, ale budzić dobre emocje. Raczej wzruszyć i poruszyć. Ważne jest, żeby w waszym przekazie było czytelne, że szanujecie każdego człowieka. Broń Boże, nie potępiajcie, choćby dlatego, żebyście i sami potępieni nie byli. Jest to duże wyzwanie w świecie medialnym, bo wiemy, że dzisiaj często media dokonują linczu na człowieku zanim sprawa trafi do prokuratury. Działajcie kojąco, łagodząco, ku zbudowaniu, a wtedy i misja zbawcza, i przekazywanie informacji o regionie będzie dobrze owocowało - zakończył opolski ordynariusz 17-minutową homilię.

- Okazja jest piękna: 25 lat „Gościa Opolskiego”. Dziękuję, że mogliśmy w kaplicy biskupiej dziękować za 25 lat „Gościa” w Opolu, za całą pracę, która została wykonana, którą Pan Bóg pozwolił nam i wielu współpracownikom - wykonać - powiedział ks. Marek Gancarczyk na zakończenie Mszy św. dziękując imiennie wszystkim dziennikarzom związanym z „Gościem Opolskim” oraz księdzu biskupowi.

Pierwszy numer "Gościa Opolskiego" ukazał się 22 marca 1992 r.

Za tydzień, z datą 19 marca, ukaże się numer jubileuszowy "Gościa Opolskiego", a w przyszłym tygodniu na naszej stronie internetowej rozpoczniemy prezentację najciekawszych tekstów i zdjęć, które ukazały się w ciągu minionych lat.

Pamiątkowe zdjęcie w kaplicy biskupiej. W pierwszym rzędzie od lewej: Iwona Weiser, Witold Adamkiewicz, ks. Tomasz Horak, ks. Marek Gancarczyk, ks. Zbigniew Zalewski. W drugim rzędzie od lewej: Ryszard Konopnicki, Karina Grytz-Jurkowska, bp Andrzej Czaja, Anna Kwaśnicka, Andrzej Kerner. Hanna Honisz