Premier po powrocie z Brukseli witana przez delegację rządu i prezesa PiS

Obecni byli też szef MON Antonii Macierewicz, minister kultury Piotr Gliński, szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Politycy PiS powitali szefową rządu kwiatami.

"Premier pokazała że jest osobą na miarę tego czasu, czasu kiedy Polska odbudowuje się wewnętrznie i na arenie międzynarodowej" - powiedział prezes PiS witając Szydło. "To, co pokazała premier w Brukseli, napawa nas dumą" - dodawał Jarosław Kaczyński. Podziękował jej też za umiejętność obrony polskich spraw.

"Przeżywaliśmy niełatwe chwile, ale walczyliśmy o sprawy Polski, o zasady, żeby każde państwo członkowskie UE miało równe prawo do decydowania, kto je reprezentuje na najważniejszych stanowiskach, to prawo suwerennego państwa." - mówiła dziennikarzom premier Beata Szydło - "To nie porażka, to zwycięstwo. Pokazaliśmy, że Polska jest podmiotowym, dumnym państwem, członkiem UE. Zależy nam, żeby UE była zjednoczona, rozwijała się i zrobimy wszystko, żeby tak było." - dodawała.