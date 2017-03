Samoloty dla VIP-ów - z wolnej ręki

MON uruchomiło nowe postępowanie na dostawę średnich samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Zamówienie będzie udzielone z wolnej ręki, do negocjacji zaproszona będzie firma Boeing - poinformował w piątek resort. Nie jest przesądzone, czy wszystkie maszyny będą nowe.

W tym tygodniu Inspektorat Uzbrojenia MON zakończył poprzednie postępowanie na samoloty średniej wielkości do przewozu VIP-ów, odrzucając z powodu zbyt wysokiej ceny i błędów formalno-prawnych oferty, które złożyli Boeing oraz czeska firma Glomex.

"W dniu 10 marca 2017 r. Inspektorat Uzbrojenia uruchomił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie samolotów +średnich+ do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP). Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy The Boeing Company" - poinformowało w piątek MON.

"W przyszłym tygodniu rozpoczną się negocjacje, których celem jest uzgodnienie ostatecznych warunków umowy, w tym jej wartości" - zapowiedziało MON.

"Jest już nowe postępowanie ze zmienionymi warunkami, które po wstępnych analizach i rozeznaniu sytuacji pozwoli zakupić średnie samoloty" - powiedział PAP szef MON Antoni Macierewicz.

"Nie przesądzam, czy wszystkie z nich będą nowe" - powiedział minister dopytywany o szczegóły. Na pytanie, czy w nowym postępowaniu zmienią się wymagania, czy też zostanie zwiększona kwota przeznaczona zakup samolotów, minister odpowiedział, że kwota się nie zwiększa.

MON wyjaśniło, że z informacji Inspektoratu Uzbrojenia wynika, iż tylko Boeing ma wyłączne prawa do dysponowania miejscami na linii produkcyjnej samolotów Boeing B737-800. Właśnie tym uzasadniono wybór amerykańskiego koncernu do dalszych negocjacji.

Samoloty Boeing B737, w wersji z salonką oznaczone jako BBJ2, proponowali obaj wykonawcy startujący w poprzednim postępowaniu - The Boeing Company oraz wspólnie konsorcjum tworzone przez czeski Glomex i niemiecką Lufthansę Technik.

MON podało w czwartek w komunikacie, że obie oferty, złożone dzień wcześniej, podlegają odrzuceniu. Jak napisał odpowiedzialny za zakupy wiceszef MON Bartosz Kownacki, powodem były błędy formalno-prawne i wartość ofert. Rząd przeznaczył na zakup samolotów dla VIP 1,7 mld zł, tymczasem oferta Boeinga miała wartość ok. 3,44 mld zł brutto, a Glomeksu - ok. 2,66 mld zł brutto. Obie oferty według MON zawierały błędy formalno-prawne, ponieważ były warunkowe, a oferta Glomeksu ponadto nie została zabezpieczona wadium i została złożona przez niewłaściwy podmiot (w postępowaniu uczestniczyło konsorcjum, a ofertę złożyła tylko jedna firma).

Postępowanie rozpoczęło się pod koniec sierpnia 2016 r. W połowie października wnioski o dopuszczenie do udziału złożyły cztery podmioty - prócz tych, które złożyły w środę oferty, były to także polska spółka Megmar Logistics & Consulting oraz wspólnie słowacka Aerospace International Group s.r.o i "ASSA-POLAND" Zdzisław Kondrat. MON, po weryfikacji wykonawców, do negocjacji zaprosiło tylko Boeinga i wspólnie Glomex i Lufthansę.

MON nie podało w piątek, na czym polega zmiana warunków w nowym postępowaniu. W tym, które zostało unieważnione w tym tygodniu wojsko zamierzało kupić dwa nowe samoloty i jeden używany. W 2016 r. MON informowało, że planuje zawarcie umowy w pierwszym kwartale 2017 r. i oczekuje dostawy pierwszego używanego samolotu w listopadzie 2017 r. Zgodnie z wymogami przetargu dwa samoloty nowe miałyby zostać dostarczone w latach 2020-21.

Nowe samoloty miały zabierać co najmniej po 65 pasażerów (w konfiguracji z salonką), a używany - 132. Wymogiem było, by samolot z co najmniej 30 pasażerami, bagażem oraz standardową załogą pozwalał na loty transatlantyckie bez międzylądowania; maszyny musiały być wyposażone w systemy łączności niejawnej i systemy obrony i ochrony własnej.

W przypadku samolotu używanego płatowiec i silniki nie mogły być starsze niż pięć lat; zasięg z kompletem pasażerów, bagażem oraz standardową załogą powinien zapewniać możliwość lotów transatlantyckich z jednym międzylądowaniem.

W listopadzie 2016 r. MON podpisało z firmą Gulfstream umowę na dostawę dwóch małych samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Kontrakt wart jest 440,5 mln zł netto. Według MON maszyny zostaną dostarczone w czerwcu i lipcu.

Po katastrofie smoleńskiej w 2010 r. i rozformowaniu pułku specjalnego odpowiedzialnego za transport VIP-ów w gestii wojska pozostaje transport osób na najwyższych stanowiskach w państwie śmigłowcami. Należą one do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, utworzonej w miejsce 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego.

Transport na większe odległości odbywa się dwoma czarterowanymi od PLL LOT samolotami średniej wielkości Embraer 175; umowa w tej sprawie wygaśnie w 2017 r. Tam, gdzie niemożliwe jest użycie transportu cywilnego - np. w rejonie działań wojennych - wojsko przewozi oficjalne delegacje swoimi samolotami transportowymi.