Sondaż: Entuzjastyczne nastawienie Polaków do pomysłu Macierewicza

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej", zdaniem 58 proc. ankietowanych Wojska Obrony Terytorialnej są Polsce potrzebne. Przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych. Pozostałe osoby zaznaczyły, że nie mają na ten temat zdania.

W większym stopniu za WOT opowiadają się kobiety - 63 proc. wskazań niż mężczyźni - 53 proc. Zwolennikami powołania tej formacji są głównie osoby młode w wieku 18-24 lata (65 proc. wskazań) oraz do 44. roku życia, czyli ludzie dojrzali.

Wyniki tych badań pokrywają się z informacjami WKU na temat rejestracji kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej - większość z nich to osoby między 19. a 44. rokiem życia. Co trzeci kandydat ma wyższe wykształcenie.