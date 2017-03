130 osób utknęło na wyciągu podczas wichury

Do mrożących krew w żyłach wydarzeń doszło w ośrodku narciarskim Prato Nevoso w Piemoncie we włoskich Alpach. W czasie, gdy na wyciągu krzesełkowym znajdowało się ok. 130 fanów białego szaleństwa, doszło do załamania pogody. Rozpętała się wichura, w czasie której wiatr osiągał prędkość ponad 100 km/h. W tych warunkach wyciąg przestał działać i narciarze i snowboardziści znaleźli się w pułapce.

Chociaż akcja ratunkowa rozpoczęła się natychmiast, to ze względu na trudne warunki trwała ponad 2 godziny, w czasie których wiatr szarpał krzesełkami z narciarzami. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować.

Prato Nevoso, sciatori in balia del vento sulla seggiovia

Vista Agenzia Televisiva Nazionale