Warszawa będzie refundowała zabiegi in vitro

Warszawa chce od jesieni refundować zabiegi in vitro; uchwała rady miasta w tej sprawie ma zostać przyjęta w kwietniu. Program ma zapewniać dofinansowanie nawet do 80 proc. jednej procedury in vitro. Stołeczna PO szacuje, że z program obejmie ok. 2,5 tys. warszawiaków.

"Program dofinansowania in vitro będzie w Warszawie wdrożony, będziemy kontynuowali jako warszawska Platforma to, co robił rząd PO w ostatnich latach. (...) Dziś możemy powiedzieć, że ten program w Warszawie ruszy" - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej szef stołecznej PO poseł Marcin Kierwiński.

Stołeczne radne PO Gabriela Szustek i Monika Suska zapowiedziały, że z programu refundacji in vitro będą mogły skorzystać warszawianki w wieku 25-40 lat, pozostające zarówno w związkach małżeńskich, jak i partnerskich. Program przewiduje trzy procedury in vitro; dofinansowanie ma wynieść nawet do 80 proc. wartości kosztów jednej procedury, nie więcej jednak niż 5 tys. złotych. "Skorzysta z niego prawdopodobnie ok. 2,5 tys. mieszkańców Warszawy" - oceniła Szustek.