Bezrobocie w lutym najniższe od 26 lat

Na koniec lutego br. liczba bezrobotnych (według danych z wojewódzkich urzędów pracy) wynosiła 1 mln 384,3 tys. osób. To oznacza, że stopa bezrobocia wyniosła 8,5 proc. - to najniższe bezrobocie jakie odnotowano w lutym od 1991 r. Co więcej - po raz pierwszy od 26 lat stopa bezrobocia w lutym spadła poniżej 10 proc. W porównaniu z lutym minionego roku odnotowano spadek bezrobocia o 1,7 pkt. proc. To dane zaprezentowane przez minister Elżbietę Rafalską podczas briefingu prasowego zorganizowanego przez MRPiPS.

Jak wygląda stopa bezrobocia w poszczególnych województwach? Zdecydowanie najlepiej jest w wielkopolskim, gdzie bezrobotni stanowią zaledwie 5,2 proc. ogółu osób w wieku produkcyjnym. Bezrobocie poniżej średniej krajowej odnotowano również w województwach: śląskim (6,8 proc.), małopolskim (6,9 proc.), mazowieckim (7,3 proc.), pomorskim (7,4 proc.) i dolnośląskim (7,5 proc.). Województwami z najwyższym bezrobociem są: warmińsko-mazurskie (14,7 proc.), kujawsko-pomorskie (12,4 proc.), i podkarpackie (11,8 proc.).

Zwiększyła się również liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy - w porównaniu do stycznia 2017 o 9,7 proc., czyli 12 tys. Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła w lutym w 13 województwach. Wyjątkami pod tym względem były 3 województwa - mazowieckie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.