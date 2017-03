Aresztowano byłego posła

"Łączna kwota pożyczek wyłudzonych ze SKOK Wołomin z udziałem Władysława S. wynosi 6,1 mln zł, zaś łączna kwota przyjętych, pochodzących z przestępstwa środków, przeznaczonych na finansowanie spółki, w której podejrzany posiadał udziały, wynosi ponad 10 mln zł" - poinformował w piątek rzecznik prokuratury prok. Łukasz Łapczyński.

Jak podała prokuratura, podejrzanemu ogłoszono sześć zarzutów. Chodzi o uzyskanie za akceptacją osób zarządzających mieniem SKOK Wołomin dwóch pożyczek na cele mieszkaniowe - jednej na kwotę 2,1 mln zł, drugiej na kwotę 1 mln zł - w oparciu o nierzetelne, poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla decyzji o przyznaniu kredytu.

Ponadto S. zarzucono uzyskanie dla siebie trzech kredytów, również w oparciu o nierzetelne, poświadczające nieprawdę dokumenty - każdy w wysokości 1 mln zł, na trzy podstawione osoby tzw. słupy. Zarzuty obejmują także "przyjęcie środków pieniężnych dla jednej ze spółek, w której podejrzany posiadał udziały w kwocie ponad 4,4 mln zł pochodzących z czynu zabronionego, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, czyli zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy".

Jak dodał prok. Łapczyński, na podstawie "zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że podejrzany działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w tym członkami zarządu SKOK Wołomin, co do których odrębne postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim". Osoby te - jak dodał - działały "w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw takich jak: oszustwa kredytowe, wprowadzanie do obrotu gospodarczego korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa, a także wytwarzanie nierzetelnej dokumentacji, będącej podstawą udzielania kredytów".

Wcześniej prokurator informował, że S. został zatrzymany w środę i po przesłuchaniu usłyszał zarzuty. W czwartek do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. "Na poczet grożących podejrzanemu kar, na jego mieniu dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę ponad 10 mln zł" - dodał.

Łącznie w śledztwie ws. SKOK Wołomin prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga podejrzanych jest obecnie 110 osób, którym przedstawiono łącznie 187 zarzutów. Zarzuty dotyczą m.in. przedkładania nierzetelnych, bądź podrobionych dokumentów w celu uzyskania kredytów; oszustw na szkodę SKOK Wołomin, polegających na wyłudzeniu kredytów; udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu oszustwa kredytowe oraz prania brudnych pieniędzy.

"W zakresie poszczególnych wątków śledztwa, gdzie zgromadzono kompletny materiał dowodowy, wyłączono materiały w zakresie kilkudziesięciu podejrzanych i skierowano akty oskarżenia do sądu. W miarę uzupełniania materiału dowodowego czynność ta jest kontynuowana w stosunku do pozostałych podejrzanych" - powiedział prok. Łapczyński.

Dodał, że "w dalszym ciągu analizowana jest dokumentacja finansowa dotycząca kilkuset kredytobiorców, dotychczas nie objętych zarzutami, co najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie skutkowało wydaniem kolejnych postanowień o przedstawieniu zarzutów".

Latem 2016 r. Prokuratura Krajowa informowała, że postępowania w sprawie przestępstw związanych z działalnością Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie - skąd wyłudzono wielomilionowe kredyty na tzw. "słupy" - poprowadzą dwa specjalne zespoły prokuratorów. Na mocy decyzji prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, jeden zespół powołano w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, a drugi - w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Prokuratorzy z Warszawy wyjaśniają m.in. wątki przedkładania poświadczających nieprawdę, podrobionych dokumentów w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek w SKOK w Wołominie. Największe postępowanie ws. SKOK Wołomin nadzoruje zaś gorzowska prokuratura, badająca działalność grupy przestępczej, która w ciągu kilku lat wyłudziła ze SKOK Wołomin pożyczki na kwotę niemal 800 mln zł. Ustala m.in., czy członkowie zarządu wołomińskiego SKOK od 2009 do końca 2013 r. dopuścili się przestępstw, które skutkowały wyrządzeniem tej instytucji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i czy ktoś im w tym pomagał.

Oba postępowania nadzoruje departament do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Krajowej.