Przywiązać się

Post to próba powrotu do siebie chudszego. Tylko wtedy łatwiej unieść się wyżej, nad codzienne, przyziemne sprawy.

Czym jest post? Wyrzeczeniem, dobrowolnym ograniczaniem się, ćwiczeniem woli? Próbą sprawdzenia czy mogę być człowiekiem ascetycznym? Z wyostrzonymi zmysłami, których nie tłumi ciężki brzuch, zmącona głowa, lenistwo, niepozwalające na porządek w myśleniu, planowaniu zajęć, układaniu papierów na biurku i plików w komputerze, pożądanie wszystkiego, co kuszące i miłe. Czy zatem post to próba powrotu do siebie chudszego? Bo kiedy odpadają z nas te wszystkie przywiązania, możemy się spokojnie przywiązać do Chrystusa bez strachu, że będziemy dla Niego ciężarem.