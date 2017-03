Mordercy drzewa z wiewiórką

Wiewiórka leży w zagłębieniu ściętego pnia. Chyba nieżywa. Co się stało? Zły drwal ściął zwierzątko razem z pniem? A może wiewiórka przytuliła się do „zamordowanego” drzewa, serce jej pękło i tak została?

Trochę dziwne, jak mogło w naturalny sposób dojść do sytuacji pokazanej na zdjęciu, które od czwartku robi karierę w sieci. Ma to być dowód na straszliwe skutki prawa, które zezwoliło Polakom na wycinanie drzew na własnej posesji. Fotka jednak została podobno zrobiona w Parku Szczęśliwickim w Warszawie, gdzie, jak się okazuje, wycinkę robiono… w czerwcu minionego roku. Więc nie na terenie prywatnym i nie w czasie obowiązywania nowego prawa. Ale kogo to obchodzi. „Zdjęcie symboliczne” – ma szarpać za serce i gniewać, gniewać, gniewać. Niech lud zaciska pięści i pomstuje na niszczycieli wszystkiego.

Jak to wszystkiego? No tak! Widzimy to na ekranach, słyszymy z radia i czytamy w gazetach. Ot choćby w piątkowym felietonie Moniki Olejnik w GW. Nazywa się to „Co by tu jeszcze wyciąć”, a tekst zaczyna się tak: „Idą jak burza. Wycinają wszystko, co się da, począwszy od drzew”.

No, chwytliwe hasła, bo ludziska mają dobre serca i kochają przyrodę. Poza tym po długich latach obowiązywania prawa zakazującego obywatelowi ścinania drzew na własnej posesji, w wielu głowach zakodowało się socjalistyczne myślenie typu: „co twoje, to i moje”. – Skoro drzewo sąsiada ocieniało moją huśtawkę, to jakim prawem sąsiad odebrał mi teraz mój cień? – gniewa się jeden z drugim.

Otóż dlatego, drogi socjalisto, że to jego drzewo i słusznie ma wreszcie możliwość zrobić z nim, co tylko zechce. Skandalem było to, że do niedawna nie mógł tego zrobić.

Owszem, niektórym może się wydawać, że w Polsce trwa eksterminacja drzew, bo trochę ich (na prywatnych posesjach) ostatnio padło – ale to przecież normalne, że gdy tyle tego przez lata narosło, to się wreszcie robi porządki, skoro można. Zwłaszcza że sam Jarosław Kaczyński, wyczulony na głos ludu w sprawach, które są mu obojętne, przebąkuje o zmianie ustawy. No to przecież każdy normalny człowiek rozumie, że musi się z wycinką śpieszyć, bo mu znowu zakażą albo coś.

Bez paniki, rodacy. Nawet gdyby na wszystkich prywatnych posesjach padły wszystkie drzewa (co się, oczywiście nie stanie, bo normalny człowiek lubi drzewa, a wycina tylko te, które mu przeszkadzają), to i tak Polska byłaby w czołówce zalesionych państw Europy. Mamy mnóstwo lasów i nikt ich nie zamierza ścinać ponad to, co się zawsze słusznie robi w ramach gospodarki leśnej. To raczej poprzednia ekipa kombinowała w sprawie opchnięcia komuś lasów państwowych – pamiętacie jeszcze takie coś?

„Dobra zmiana” – ironizują internauci, przerażeni, że będziemy żyć na ziemi gołej, suchej i spękanej od Bałtyku po gór szczyty. Bzdura. Co jak co, ale wprowadzenie możliwości wycinania własnych drzew to jest naprawdę dobra zmiana. I oby tu socjalizm nigdy nie wrócił.