Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich

"Panie Jezu Chryste, naszą Drogę Krzyżową odprawiamy także jako wynagrodzenie za grzechy ludzi Kościoła: za niewierności, zdrady i zgorszenia, którymi raniliśmy Twoje Boskie serce. Szczególnie chcemy błagać Cię o przebaczenie za najcięższe grzechy: wykorzystywanie seksualne dzieci przez niektórych z naszych współbraci i współsióstr" - tymi słowami będą modlić się biskupi, kapłani, zakonnicy i wierni podążający w dzisiejszej Drodze Krzyżowej. Tekst rozważań specjalnie na tę okazję przygotował znany jezuita i rekolekcjonista ks. Józef Augustyn, współpracujący z kościelnym Centrum Ochrony Dzieci przy Ignatianum w Krakowie. Materiał ten został rozesłany przez Sekretariat Episkopatu do wszystkich diecezji.



Do modlitwy wynagradzającej za te ciężkie przewinienia oraz w intencji ofiar pedofilii podczas nabożeństw zachęca w specjalnym komunikacie Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Przypomina, że modlitwa i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalną odpowiedzią chrześcijanina na zjawisko grzechu. „Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka. Wiemy jak wiele zła wyrządzają tego rodzaju grzechy niewinnym ofiarom, a także Kościołowi i całemu stanowi duchownemu” - pisze arcybiskup.



W podobnym tonie wypowiada się Prymas Polski. „W duchu przebłagania i pokuty za grzech pedofilii osób duchownych, pragnę wraz z pracownikami instytucji centralnych archidiecezji gnieźnieńskiej przeżyć Drogę Krzyżową podczas naszego trzeciego wielkopostnego dnia skupienia, który w tym roku przypada właśnie w pierwszy piątek Wielkiego Postu” – pisze abp Wojciech Polak, zachęcając wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane do włącznie się tego dnia w modlitwę przebłagalną. Prymas zapowiada również, że w tej intencji kapłani archidiecezji gnieźnieńskiej modlić się będą także 11 marca, podczas wspólnego wielkopostnego czuwania modlitewnego.



Ap Wacław Depo, informując o Dniu Modlitwy i Pokuty w archidiecezji częstochowskiej, nawiązuje do Jana Pawła II. „Prośmy najpierw Pana, jak to czynił w Środę Popielcową 2000 r. św. Jan Paweł II, o przebaczenie grzechów wszystkich wierzących, a szczególnie osób duchownych. Chcemy to czynić ze względu na więź, która w Ciele Mistycznym łączy nas z innymi i choć nie ponosimy osobistej odpowiedzialności za grzechy innych członków Kościoła, to jednak dźwigamy ciężar ich błędów i win. Spośród wielorakich grzechów Kościół szczególnie potępia grzechy pedofilii i wznosi modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny ze strony duchownych czy świeckich wobec małoletnich” – wyjaśnił w komunikacie, który odczytany został w minioną niedzielę we wszystkich Kościołach archidiecezji częstochowskiej.



Nabożeństwa w formie Drogi Krzyżowej, celebrowane przez na ogół przez biskupów odprawione zostaną w wielu katedrach, m.in. w Warszawie, Lublinie, Płocku, Świdnicy, Elblągu, Częstochowie, Olsztynie i innych polskich diecezjach. Nabożeństwa w katedrach zakończone będą zazwyczaj adoracją Najświętszego Sakramentu. Droga Krzyżowa w tej intencji tego dnia przejdzie także ulicami Rzeszowa.



Bp Piotr Libera mówiąc o przebiegu Drogi Krzyżowej w Płocku wyjaśnia KAI, że osobiście poprowadzi ją w katedrze. Krzyż będą nieść kapłani, a zakończy się ona wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Będzie to 15-ta stacja, Jezus Zmartwychwstały, obecny w Najświętszym Sakramencie. "Zostanie odmówiona modlitwa przebłagalna, z prośbą o wybaczenie grzechów z tej sfery, tym ludziom Kościoła, którzy się ich dopuścili. Naszą modlitwą obejmiemy oczywiście także ofiary nadużyć i wszystkich, których z tego powodu dotknęło cierpienie" - informuje biskup.



Do modlitewnej inicjatywy w wielu diecezjach zaproszeni są również alumni seminariów duchownych. Specjalne nabożeństwa pokutne odprawione zostaną m.in. w seminariach w Koszalinie, Tarnowie i Rzeszowie.



W archidiecezji krakowskiej Dzień modlitwy i pokuty odbędzie się nie 3, ale 18 marca i będzie towarzyszyć pielgrzymce pokutnej kapłanów archidiecezji do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaproszenia do udziału w pielgrzymce wystosuje do każdego kapłana diecezjalnego i zakonnego metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.



„Trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga. Konieczne jest głębokie rozeznanie duchowe i wspólnotowy rachunek sumienia. Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich – i wznosić wspólnie modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny wobec nich popełnione. Fakt, że zostały one popełnione także przez ludzi Kościoła staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.



Decyzja o organizacji Dnia Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich zapadła na ubiegłorocznym, jesiennym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski - w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, jaki w tej sprawie skierował on do krajowych konferencji biskupich 30 czerwca 2015 r., a później powtórzył w kolejnym roku. W kilku krajach Europy taki dzień odbył się jesienią ub. r.



Idea organizacji takiego dnia w poszczególnych krajach została przekazana papieżowi przez członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Jej przewodniczącym jest kard. Sean O'Malley, a jednym z członków prof. Hanna Suchocka, była polska premier oraz b. ambasador przy Stolicy Apostolskiej.