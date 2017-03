Abp Hoser: Problem pedofilii w rozerotyzowanym społeczeństwie narasta

Abp Henryk Hoser spotkał się w czwartek z dziennikarzami w Akademiku Praskim w Warszawie, by poinformować swojej o rozpoczynającej się niebawem wizycie w Medjugorje. Odpowiedział jednak także na pytanie o zapowiadany na 3 marca we wszystkich polskich diecezjach dzień modlitwy i pokuty za ofiary pedofilii.



„Ta modlitwa jest w Kościele bardzo ważna, dlatego, że problem pedofilii w dzisiejszym, niesłychanie rozerotyzowanym społeczeństwie, narasta. Ciągle następują aresztowania pedofilów, którzy mają w swoich domach nagromadzoną literaturę czy filmy z pornografią dziecięcą. Nie wiem, czy społeczeństwa będą w stanie opanować tak groźne zjawisko wobec właśnie tej dominującej „kultury” – powiedział hierarcha.



Abp Hoser przypomniał, że kościelne kryteria stosowania odpowiedzialności wobec osób dopuszczających się aktów wykorzystania seksualnego na szkodę osób nieletnich są dużo ostrzejsze od stosowanych w prawie cywilnym.



Za pedofilskie uznaje się obcowanie seksualne z osobami do 18. roku życia, a nie do 15. roku życia, jak w prawie cywilnym. Ponadto w polskim prawie przedawnienie takich przestępstw następuje po ukończeniu 30. roku życia przez ofiarę, natomiast w prawie kościelnym dopiero po 20 latach od dnia, w którym pokrzywdzony niepełnoletni ukończył 18. rok życia.



Arcybiskup wskazał na dramat osób pokrzywdzonych. Podkreślił, że istnieją dwa rodzaje przypadków wykorzystania seksualnego: takich, które miały miejsce niedawno oraz takie, które „wracają nawet po kilkudziesięciu latach” i dotyczących ludzi dziś już dorosłych.



W opinii abp. Hosera, problem pedofilii to problem dotyczący całego społeczeństwa. – Nie sądzę, żeby przypadki pedofilii w Kościele były częstsze niż w innych środowiskach. Jest dużo pedofilii w innych obszarach naszego życia i na to też trzeba zwrócić uwagę – dodał.



W pierwszy piątek Wielkiego Postu, 3 marca, wszystkie polskie diecezje włączą się w obchody ustanowionego przez Konferencję Episkopatu Polski dnia modlitwy i pokuty za ofiary pedofilii.



Abp Hoser poinformował, że osobiście także będzie się modlił w tej intencji. Wyraził też nadzieję, że będzie ona powtarzana także w następnych latach. – Ta modlitwa zobowiązuje nas do codziennej modlitwy o ludzi skrzywdzonych – dodał.



Okazją do przebłagania za grzechy wykorzystania seksualnego nieletnich będzie modlitwa podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.



Z apelem do wszystkich episkopatów o ustanowienie dnia modlitwy w intencji osób dotkniętych grzechem pedofilii zwrócił się we wrześniu ub. roku papież Franciszek.