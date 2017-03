Gender wprowadzany cichaczem do polskich szkół?

Kampania to wyraz sprzeciwu wobec uczestnictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, która m.in. prezentuje ideologiczną koncepcję płci oraz podważa prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

"Nie możemy pozwolić, by pod niekontrowersyjnie brzmiącym hasłem edukacji antydyskryminacyjnej prowadzono jawnie indoktrynujące zajęcia na temat ludzkiej płciowości i seksualności" - powiedział Paweł Kwaśniak. Centrum Życia i Rodziny utworzyło stronę www.bronmydzieci.pl, na której można złożyć podpisy pod apelem do Minister Edukacji Narodowej i protestem skierowanym do Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny "pod fasadą szlachetnych haseł sprzeciwu wobec dyskryminacji i wspierania równości programy tzw. edukacji antydyskryminacyjnej prezentują stanowisko światopoglądowe de facto podważające rodzinę i wychowawczy wpływ rodziców na dzieci. Wmawia się dzieciom, że wszystkie różnice między płciami, jakie mogą zaobserwować na co dzień są sztuczne i niesprawiedliwe, że płeć jest społecznym wymysłem, a przywiązanie do macierzyństwa, małżeństwa czy wierności uznaje się za 'stereotyp'."

