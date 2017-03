Pierwszy stopień do piekła

Na progu Wielkiego Postu słowo Boga mówi nam o grzechu Adama, by pokazać, w jaki sposób diabeł kusi nas każdego dnia. Zawiść, żądza władzy i ambicje wprowadziły na ten świat śmierć i udrękę. Jak do tego dochodzi? Człowiek został stworzony jako osoba dla relacji z innymi. Lubi żyć w dialogu. Lecz dlaczego Ewa rozpoczęła rozmowę akurat z wężem, tak iż mógł on skorzystać ze swej przebiegłości? Rabini odpowiadają, że powodem była nieobecność Adama. Praca, delegacje, telefony, komputer, Eurosport – tyle spraw „ważniejszych”. Samotność, w którą łatwo wślizgnąć się demonowi: Może on cię nie szanuje?Może niewielki sens mają twoje poświęcenia? Wierzysz jeszcze, że Bóg cię kocha? Twoje życie wierne, uczciwe, potulne, porządne wcale na to nie wskazuje. Pozwól, że ukażę ci alternatywę: oderwij się. Bóg stawia ci bariery? „Czarni” wciąż cię pouczają, jak masz żyć? Postaw na swoim. Zaczyna się od palącego buntu w sercu, potem są kłótnie, nurtujące serce marzenia o wywróceniu wszystkiego do góry nogami. Przestajesz się modlić, słuchać Boga. Włączasz się w kolektywne knowania na Facebooku, rozmowy z podobnie myślącymi… A kiedy już dawne przekonania legną w gruzach i złość ci podchodzi do gardła, to znak, że jesteś gotowy na rewolucję. Nawet jeśli ogólnie akceptujesz autorytet Boga w swym życiu, to jednak we wszystkim nie możesz Mu ulegać. Zakreślasz cienką czerwoną linią teren twej autonomii: to jest moje życie, moje pieniądze, mój brzuch, moje sumienie.

Kiedyś znalazłem bawełnianą koszulkę z napisem, który mi wyjątkowo przypadł do gustu: „Mam dla ciebie dobrą wiadomość: nie jesteś bogiem. Bóg jest kimś innym. Odpręż się!". Tego zrelaksowania, pokoju, zgody na siebie, pojednania z innymi nie osiągniemy w inny sposób, niż wracając do pełnej prawdy o sobie: jestem grzesznikiem. Panie, ratuj!