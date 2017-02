Popielec - kogo obowiązuje post?

Jutro zaczyna się Wielki Post. Jak powinien go przeżywać katolik?

W Środę Popielcową, która rozpoczyna Wielki Post, katolików obowiązuje post ścisły. Polega on na ograniczeniu spożywania posiłków do nie więcej niż trzech w ciągu dnia, w tym raz do syta. Obowiązek ten dotyczy osób między 18 a 60 rokiem życia. Jednocześnie, podobnie jak w piątki, należy zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – ten przepis obowiązuje każdego katolika od 14 roku życia.

W okresie 40 dni Wielkiego Postu Kościół zachęca też do podjęcia dobrowolnych wyrzeczeń, takich jak post i jałmużna.

W liturgii tego okresu pojawia się kolor fioletowy, znika „Alleluja” i „Chwała na wysokości Bogu”. W ten sposób Kościół przygotowuje się do największego święta, jakim jest Wielkanoc.