Zmarł nie doczekawszy święceń kapłańskich

Naprawdę nazywał się Franciszek Possenti i urodził się w Asyżu 1 marca 1838 r. Gdy miał 4 lata, zmarła jego matka. Od roku 1850 uczęszczał do kolegium jezuitów, gdzie należał do najlepszych uczniów. Po krótkim okresie zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 1856 r. wstąpił do klasztoru pasjonistów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

Włosi nazywają św. Gabriela Santo del sorriso - „Świętym uśmiechu”. Gabriel został beatyfikowany w 1908 roku, a kanonizowany 12 lat później, w roku 1920.

Uważany jest za patrona młodzieży włoskiej, kleryków i młodych zakonników.