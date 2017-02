Miss Niemiec będzie katechetką

Przez rok przebywała na urlopie związanym z zyskanym tytułem. Pomimo konkretnych możliwości wejścia do świata rozrywki i mody, postanowiła powrócić do swojej pracy wychowawczej.

W długiej rozmowie z oficjalnym portalem Kościoła niemieckiego katholisch.de, Lena Bröder powiedziała o aktualnych wyzwaniach stojących przed wychowaniem religijnym i swoich decyzjach. Wyznała, że zanim wystąpiła w konkursie Miss Niemiec, miała już za sobą połowę stażu. Obecnie sądzi, że uczniowie będą przede wszystkim zaciekawieni jej powrotem do nauczania. A już ciekawość sama w sobie jest tym, co pragną rozbudzić w uczniach wszyscy nauczyciele. Przypomniała, że katecheza w szkole nie ogranicza się do motywów religijnych i biblijnych, ale porusza też takie kwestie, jak sens życia, miłości, śmierci. Interesują one każdego. Zdaniem Leny Bröder piękno nauczania religii polega na tym, że można poruszyć wiele tematów i nauka nie jest nudna.

Lena Broder - Miss Germany 2016 Winner

