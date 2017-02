Jest ekranizacja bestsellerowej "Chaty"

Mack jest szczęśliwym mężem i ojcem trojga wspaniałych dzieci. Pew­nego dnia jego rodzinę dotyka tragedia. Najmłodsza córka Missy zo­staje porwana. Wszelkie dowody wskazują na morderstwo, choć ciała nie udaje się odnaleźć. Mack popada w coraz głębszą rozpacz, która powoli oddziela go od świata i rodziny. Kilka lat po tragedii otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do leśnej chaty, w której rozegrał się dramat Missy. List wydaje się pochodzić od samego Boga. Pełen wąt­pliwości i obaw Mack decyduje się na spotkanie z nieznanym, które okaże się niezwykłym doświadczeniem pozwalającym zrozumieć sens rodzinnej tragedii i zupełnie inaczej spojrzeć na życie i świat.



Film „Chata” powstał na podstawie światowego bestsellera o tym samym tytule. Książka sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy w kilkudziesięciu krajach świata, także w Polsce. „Chata” to piękna historia o tym, jak Bóg przychodzi do nas w naszych smutkach, do nas uwięzionych we własnych rozczarowaniach, zdradzonych przez własne wyobrażenia. Nigdy nie zostawia nas tam, gdzie nas znajduje, jeśli się przy tym nie upieramy. „Chata” to uprzejme zaproszenie do podróży do samego serca Boga.

Premiera 10 marca. Już teraz zobacz zwiastun: Chata - zobacz polski zwiastun (premiera: 10.03.2017)

Monolith Films