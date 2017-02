Jaka pogoda czeka nas w weekend?

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 980 hPa i będzie szybko wzrastać.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, od północy kraju przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie możliwe burze. Wysoko w górach okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1 st. na północy kraju do około 5 st. w centrum i 7 st. na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni, na północy skręcający na północny. Wiatr początkowo w porywach w północno-zachodniej części kraju do 70 km/h, w centrum i na południu do 90 km/h, stopniowo słabnący. Wysoko w górach wiatr w porywach początkowo do 130 km/h, stopniowo słabnący. Miejscami zawieje śnieżne.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i północy możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady śniegu, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju oraz na wybrzeżu. Temperatura minimalna od -5 st., -4 st. na wschodzie oraz w kotlinach sudeckich do -1 st. na zachodzie i wybrzeżu, a w dolinach karpackich lokalnie -7 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, początkowo na wschodzie w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni, stopniowo słabnący. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy miejscami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady śniegu, głównie w południowo-wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu. Wieczorem na północnym zachodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st. na północnym wschodzie do 6 st. na południowym zachodzie, w dolinach karpackich lokalnie -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, we wschodniej połowie kraju w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w drugiej połowie dnia przechodzące w przelotne opady deszczu ze śniegiem, możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, w drugiej połowie dnia stopniowo słabnący, z kierunków zachodnich.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami, zwłaszcza początkowo, możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni.