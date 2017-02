Gospodarka nie boi się PiS

Podstawowy Indeks WIG jest najwyższy od 2007 r. W ciągu 3 miesięcy wzrósł o 24 proc. Obroty zaś są wyższe o 52 proc. niż w poprzednim roku. A giełda jest przecież tylko odbiciem stanu gospodarki. A tu sygnały też są bardzo dobre. Po niezbyt dobrej drugiej połowie zeszłego roku, znowu zaczęły rosnąć inwestycje, rośnie produkcja przemysłowa i obroty handlu detalicznego. Bezrobocie jest najmniejsze od początku transformacji. Rośnie za to inflacja, ale nieprzekraczający zbyt dużych rozmiarów wzrost cen nie musi być zjawiskiem negatywnym. A przez dwa ostatnie lata mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, czyli deflacją.

W kwestii dobrych danych z gospodarki, powtarzane są dokładnie te same opinie, że rząd PiS okazał się dużo mniej straszny niż myślano: podatek bankowy banków nie zabił. Nie zrobiły tego też ustawy o kredytach frankowych, dużo mniej restrykcyjne, niż się obawiano. Bank centralny nie stracił swojej niezależności. Podatki nie zostały podniesione. CBA nie wkracza o 6 rano do domu co drugiego przedsiębiorcy. Należny VAT został oddany. A program 500+ nie rozsadził budżetu.

Ale tak naprawdę PiS wszedł w zasadzie w buty Platformy. Zwiększone wydatki przyczyniają się do wzrostu zadłużenia. Ale z państwem jest jak z przedsiębiorstwem - jeśli chce się rozwijać, musi inwestować. Zawsze dobrze jest unikać długów. Ale jeśli nie ma pieniędzy na postawienie fabryki, muszę je pożyczyć. Jak już fabryka zacznie produkować, będę miał znaczniej więcej pieniędzy, w tym i na spłatę długów. Różnica między obecnym a poprzednim rządem w kwestii wydatków jest taka, że PO wolała wydawać na drogi, zaś PiS na dzieci i elektryczne samochody. I wszystkie te rzeczy są potrzebne.

Oczywiście jest więcej różnic między PO i PiS. Platforma stawiała bardziej na wycofywanie się państwa z gospodarki i przestrzeni społecznej. Prawo i Sprawiedliwość chce większego zaangażowania państwa. Problemem Platformy było jednak głupie wycofywanie państwa. Pogorszyła się ściągalność podatków, dano pole do rozwinięcia się wielu aferom, a działalność np. służby zdrowia czy sądownictwa była oceniana fatalnie. PiS tez może przegrać, jeśli przeprowadzi swój program większego zaangażowania państwa głupio. Na razie przedsiębiorcy wydają się przyzwyczajać do nowego rządu po szoku pierwszego roku. I nie robią na nich wrażenia problemy "Gazety Wyborczej" czy sędziego Rzepińskiego.