W Kościele obchodzimy 22 lutego święto Katedry świętego Piotra, Apostoła.



Chrześcijanie rzymscy obchodzili to święto od IV w., wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrześcijaństwa.



W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron - katedra - na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V-go w. znajdował się on w baptysterium bazyliki św. Piotra. Słynny budowniczy tej świątyni, Jan Wawrzyniec Bernini, zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej Chrystusa w Kościele tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





Święto Katedry świętego Piotra, Apostoła przypomina również, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.