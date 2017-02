Duda spotka się w odpowiednim czasie z Trumpem

Prezydent Andrzej Duda spotka się w odpowiednim czasie z prezydentem USA Donaldem Trumpem - powiedział w poniedziałek prezydencki doradca Krzysztof Szczerski. Jeśli chodzi o kontakty z administracją amerykańską, wszystko odbywa się we właściwym rytmie - zapewnił.

Krzysztof Szczerski - doradca prezydenta ds. międzynarodowych - towarzyszył Andrzejowi Dudzie podczas ubiegłotygodniowej 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Obecny był tam również m.in. wiceprezydent USA Mike Pence. Prezydencki minister został w poniedziałek w "Sygnałach Dnia" zapytany, czy doszło do rozmowy Dudy z Pencem.

Szczerski podkreślił, że prezydent uczestniczył w piątek wieczorem w zamkniętej kolacji, która była częścią monachijskich obrad. "To jest taka sesja nieformalna i tam pan prezydent też oczywiście z wieloma osobami poważnymi rozmawiał" - powiedział. Zastrzegł jednak, że nie będzie w tej sprawie zdradzał żadnych szczegółów. "Zasada tej kolacji polega na tym, że ona pozostaje w pewnej dyskrecji, to ja nie będę też mówił dokładnie o wszystkich szczegółach tych rozmów, ale rzeczywiście była taka okazja do bardzo rozbudowanych kuluarów" - zaznaczył prezydencki minister.

"Chciałbym wszystkich uspokoić - chodzi o tą gorączkę takich nagłych, już, teraz, kontaktów z administracją amerykańską - to się odbywa wszystko we właściwym rytmie. Minister obrony Polski spotyka się z ministrem obrony USA, minister spraw zagranicznych rozmawia z ministrem spraw zagranicznych USA, a polski prezydent spotka się w odpowiednim czasie z prezydentem USA" - zapewnił Szczerski. "I tak to wszystko powinno się odbyć zgodnie z regułami" - dodał.