Przetasowania za plecami „Gościa Niedzielnego”

Średnia sprzedaż ogółem naszego pisma wyniosła 132 527 egz. To 7,08 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2015. Wynik „Polityki” to 120 045 egz. (strata 8,57 proc. rok do roku) Kolejny „Newsweek Polska” zanotował średnią sprzedaż na poziomie 120 024 egz. (strata 14,70 proc.)

Dalej znalazło się „W Sieci” (69 883 egz., spadek o 17,17 proc.), „Do Rzeczy” (49 790 egz., strata 16,71 proc.). "Gazeta Polska" - 34 601 egz. Następne, siódme miejsce zajął włączony dopiero niedawno do zestawienia ZKDP tygodnik „Fakty i Mity” (31 737 egz.) Za nim znalazł się „Tygodnik Powszechny”, który – sprzedawszy średnio 25 635 egz. – jako jedyny w rankingu zanotował wzrost, o 13,38 proc. Nieco poniżej progu 20 tys. egz. znalazł się „Wprost”, który zanotował największą stratę - 38,24 proc. w porównaniu do grudnia roku 2015.