Konfiskata 12 mln euro w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy

Podczas inauguracji nowego roku sądowego za Spiżową Bramą watykański prokurator przedstawił raport na temat walki z przestępstwami finansowymi. Jak podał, w latach 2013-2016 wydano decyzje o konfiskacie 11,2 min euro, ponad 1 mln dol., 320 tys. funtów szterlingów.

To, jak się przypomina, rezultat m.in. prowadzonej w watykańskim banku IOR walki z praniem brudnych pieniędzy, by dostosować zasady działania tej instytucji do międzynarodowych standardów bankowych. W tym celu, jak wyjaśnił Milano, w watykańskiej prokuraturze utworzono specjalny wydział do walki z przestępstwami finansowymi.

W 17 sprawach dotyczących podejrzeń prania brudnych pieniędzy prowadzone jest postępowanie - podkreślono w przedstawionym sprawozdaniu.

Prokurator Milano powiedział, że w 2016 roku na mocy nowych przepisów po raz pierwszy wymierzono karę za nielegalny transfer gotówki przez granicę włosko-watykańską. Według obowiązujących norm pieniądze te - wnoszone lub wynoszone - należy zgłaszać podczas przekraczania bram prowadzących do Watykanu.

W swojej relacji przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości Watykanu zwrócił też uwagę na to, że stosowane tam kary za korupcję i nadużycie urzędu są bardziej surowe niż we Włoszech. Ujawnił także, że w zeszłym roku w Watykanie doszło do przestępstw informatycznych, w sprawie których podjęto odpowiednie działania. Szczegóły nie zostały ujawnione.