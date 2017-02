Akcja "40 dni dla życia" w 400 miastach świata

W 400 miastach świata, na pięciu kontynentach, prowadzona będzie akcja „40 dni dla życia”. Rozpocznie się ona 1 marca i potrwa do 9 kwietnia. Szacuje się, że zaangażuje się w nią ponad 700 tys. wolontariuszy pro-life. Akcja przewiduje wiele modlitewnych inicjatyw organizowanych przed klinikami i szpitalami, w których dokonuje się aborcji. Uczestnicy zobowiązują się także do postu w intencji obrony życia. Więcej informacji na stronie www.40daysforlife.com.

Szacuje się, że w minionych latach dzięki akcji „40 dni dla życia” uratowano 12.668 dzieci, doprowadzono do zamknięcia 75 klinik aborcyjnych, a 141 pracowników przekonano, by nie przykładali więcej ręki do zabijania życia niewinnych dzieci.