Hiszpania: Premier Rajoy oskarża władze Katalonii o "ekstremizm"

Wypowiadając się temat niepodległościowych ambicji znacznej części Katalończyków, Rajoy oświadczył: "Jest nie do pomyślenia, aby władza wykonawcza terytorium tak ważnego, jak Katalonia, gdzie żyje siedem milionów mieszkańców i które reprezentuje 18 albo 19 proc. hiszpańskiego PKB, znajdowała się w rękach radykalnej lub ekstremistycznej siły uosabianej przez CUP" (Kandydatura Jedności Ludowej).

CUP jest formacją katalońskiej radykalnej lewicy niepodległościowej. Dzięki jej dziesięciu głosom w katalońskim parlamencie regionalnym zwolennicy niepodległości Katalonii mają w nim większość.

CUP proponuje wypowiedzenie posłuszeństwa hiszpańskim instytucjom i wzywa katalońskie władze wykonawcze do wdrożenia w 2017 roku procesu, który doprowadziłby do niepodległości Katalonii.

Sojusz katalońskich niepodległościowców postanowił za wszelką cenę przeprowadzić we wrześniu 2017 roku referendum w sprawie oderwania się od Hiszpanii.

Mariano Rajoy kilkakroć zapewniał w wywiadzie dla francuskiej agencji, że nie dopuści do żadnego referendum, które Katalończycy chcą przeprowadzić "wbrew prawu". "Nie będzie na nie zgody!" - powtarzał.

Pytany, czy mogłoby dojść do nowej, symbolicznej konsultacji w tej sprawie, zorganizowanej bez zgody państwa, jak to było 9 listopada 2014 roku, odpowiedział zdecydowanie, że to się nie może wydarzyć.

Madryt powtarza systematycznie, że zorganizowanie referendum w sprawie samookreślenia Katalonii jest kwestią, w której musieliby się wypowiedzieć wszyscy Hiszpanie.

Od początku roku rząd Rajoya próbuje bez powodzenia skłonić Katalończyków do dialogu w tej kwestii.

Rajoy jest skłonny uwzględnić pewne żądania Katalończyków, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje w dziedzinie infrastruktury: na przykład gotów jest zbudować kolejowy "korytarz śródziemnomorski" dla ułatwienia przewozu towarów.