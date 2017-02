Maciej Kot komentuje swe zwycięstwo

Kot odniósł w czwartek drugie w karierze zwycięstwo w zawodach pucharowych, na podium stanął po raz trzeci.

"Moja obecna forma jest bliska tej, w jakiej byłem latem ubiegłego roku, gdy zwyciężyłem w Letniej Grand Prix. Oczywiście nadal są w moich skokach pewne mankamenty, które na bieżącą koryguję z trenerem. Ogromnie się cieszą ze zwycięstwa, było dość trudno, gdyż zmienne warunki wietrzne powodowały, że zawody były loteryjne. Byli w nich także pechowcy, ja natomiast oddałem dwa dobre skoki i jestem zadowolony" - dodał piąty skoczek klasyfikacji generalnej PŚ.

Zawodnik z Zakopanego przyznał, że wyjedzie z Korei zabierając ze sobą tylko dobre, miłe wspomnienia. Ma ich sporo, są także takie, o których lepiej nie pamiętać.

"Zabieram to, co pozytywne, dobrze się tu czułem. Mam nadzieję, że za rok podczas igrzysk moje wrażenia z Pjongczangu będą takie same" - zaznaczył.

Na pytanie, z jakimi nadziejami pojedzie na mistrzostwa świata w Lahti, Kot potwierdził, że zwycięstwa dodały mu pewności siebie, ale jego nastawienie jest zawsze takie same.

"Jadę po to, aby dobrze wykonać swoją pracę i przywieźć medale" - zakończył.