Kraft wygrał w Pjongczangu

W pierwszym oficjalnym konkursie na obiekcie wybudowanym na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie drugi był Niemiec Andreas Wellinger.

Stoch w pierwszej serii nie miał szczęścia do wiatru. Trafił na najgorsze warunki, osiągnął 126,5 m i zajmował czwarte miejsce ex aequo z Michaelem Haybockiem, choć Austriak poszybował o 5,5 metra dalej. W drugiej - już bez niekorzystnych podmuchów - podwójny mistrz olimpijski z Soczi skoczył 134 m, co wystarczyło do awansu na podium.

Polak już po raz 11. w sezonie znalazł się w czołowej trójce. Dotychczas ma w dorobku sześć zwycięstw, trzykrotnie był drugi i dwa razy zajął trzecie miejsca. Łącznie po raz 42. ukończył zawody PŚ na podium.

W środę wszystkim "odleciał" Kraft, który wynikiem 138 m w pierwszej serii ustanowił rekord skoczni. Nad drugim Wellingerem miał aż 11,6 pkt przewagi. W finale ponownie pokazał, że jest ostatnio w świetnej dyspozycji. Uzyskał 137,5 m i zapewnił sobie ósme w karierze zwycięstwo w PŚ.

Po Turnieju Czterech Skoczni Austriak błyszczy formą. W ośmiu rozegranych później konkursach aż siedem razy znalazł się na podium, a trzykrotnie stanął na jego najwyższym stopniu. Gdy nie udało mu się wskoczyć na "pudło", był czwarty.

Stabilną formę prezentuje też Wellinger, a dzięki drugiej lokacie w środę awansował, kosztem Macieja Kota, na piątą pozycję w PŚ.

Polak, który w sobotę w Sapporo cieszył się z pierwszego w karierze triumfu w PŚ, w Pjongczangu był siódmy. Skakał równo, choć bez błysku, wiatr też nie był jego wielkim sprzymierzeńcem. W środę przegrał m.in. z Niemcem Stephanem Leyhe i Słoweńcem Anze Laniskiem, którym warunki w drugiej serii pomogły polecieć na odległość 139,5 m i zostać współrekordzistami obiektu.

Lokatę w "10" klasyfikacji generalnej obronił Piotr Żyła, który w pierwszej z dwóch prób przedolimpijskich zajął 27. miejsce; to jego drugi najgorszy występ w sezonie. Po raz pierwszy od konkursu w Lillehammer 11 grudnia, gdzie uplasował się na 30. pozycji, nie zmieścił się w "20".

W PŚ tuż za jego plecami czai się Słoweniec Peter Prevc, który traci do Polaka już tylko siedem punktów.

W środę formą nie błysnęli także pozostali biało-czerwoni, co może nieco zaskakiwać po udanych treningach i kwalifikacjach. Dawid Kubacki uplasował się na 19. pozycji, Jan Ziobro był 30., a do finałowej serii nie awansował Stefan Hula zajmując po skoku na odległość 114 m odległe 47. miejsce.

W czwartek w mieście przyszłorocznych igrzysk odbędzie się drugi konkurs. Kwalifikacje zaplanowane są na godz. 10 czasu polskiego, a pierwsza seria punktowana rozpocznie się godzinę później. Po nim skoczkowie wrócą do Europy na mistrzostwa świata, które odbędą się w Lahti, oraz dziewięć zawodów PŚ, w tym sześć indywidualnych.

Wyniki: 1. Stefan Kraft (Austria) 293,5 (138,0/137,5) 2. Andreas Wellinger (Niemcy) 279,8 (136,0/136,0) 3. Kamil Stoch (Polska) 268,2 (126,5/134,0) 4. Anze Lanisek (Słowenia) 256,8 (130,0/139,5) 5. Stephan Leyhe (Niemcy) 256,7 (130,5/139,5) 6. Daniel Andre Tande (Norwegia) 254,6 (132,5/126,5) 7. Maciej Kot (Polska) 252,5 (131,0/127,0) 8. Michael Hayboeck (Austria) 251,2 (132,0/129,0) 9. Karl Geiger (Niemcy) 245,2 (131,0/123,0) 10. Robert Johansson (Norwegia) 244,6 (129,0/123,5) ... 19. Dawid Kubacki (Polska) 231,6 (124,0/130,5) 27. Piotr Żyła (Polska) 224,3 (125,0/122,5) 30. Jan Ziobro (Polska) 216,9 (129,5/121,5) 47. Stefan Hula (Polska) 84,6 (114,0) Klasyfikacja generalna PŚ (po 20 z 27 konkursów): 1. Kamil Stoch (Polska) 1240 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1140 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1074 4. Domen Prevc (Słowenia) 892 5. Andreas Wellinger (Niemcy) 788 6. Maciej Kot (Polska) 783 7. Michael Hayboeck (Austria) 651 8. Manuel Fettner (Austria) 611 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Piotr Żyła (Polska) 516 11. Peter Prevc (Słowenia) 509 ... 20. Dawid Kubacki (Polska) 267 pkt 27. Jan Ziobro (Polska) 119 28. Stefan Hula (Polska) 110 58. Aleksander Zniszczoł (Polska) 9 62. Klemens Murańka (Polska) 4 Klasyfikacja Pucharu Narodów (po 23 z 33 konkursów): 1. Polska 4198 pkt 2. Austria 3818 3. Niemcy 3814