Kogo zniszczy Bóg?

Ten, kto doprowadza do podziałów w Kościele, jest tym, który niszczy Kościół. Kogoś takiego zniszczyć może Bóg.

Paweł nazywa chrześcijan świątynią Boga, czyniąc zapewne aluzję do świątyni jerozolimskiej. Kościół to świątynia, w której mieszka Bóg. W Koryncie dochodziło do wielu podziałów ze względu na nauczanie Apollosa. Wspólnota podzieliła się więc na tych, którzy poważali Apollosa, elokwentnego aleksandryjczyka, i na stronników Pawła, głosiciela ukrzyżowanego Chrystusa. Pojawiły się jednak rozłamy pomiędzy Koryntianami, które miały źródło w ich grzechach. Ktoś, kto niszczy własne sumienie, jest o krok od niszczenia wspólnoty, a co za tym idzie, ściąga na siebie karę Boga. Chyba nietrudno było w Koryncie wciągnąć się w grzeszne życie, skoro Korynt, bogate miasto handlowe, stał się wręcz synonimem rozpusty. To przecież w tym liście Paweł ganił nawet przypadki kazirodztwa. Koryntianom przypominał, że pośród nich byli tacy, którzy żyli w rozpuście, w bałwochwalstwie, w rozwiązłości, w homoseksualizmie, w chciwości, w oszczerstwie, w pijaństwie i zdzierstwie. W tym samym liście zarzuca niektórym, że już przed Eucharystią są pijani. Czy doszłoby do schizmy w 1054 roku, gdyby nie zuchwalstwo legata Humberta i upór patriarchy Cerulariusza? Czy doszłoby do buntu Lutra, gdyby nie styl życia papieży Aleksandra VI lub Juliusza II? Podział wspólnoty jest zawsze spowodowany grzechami jej poszczególnych członków, nade wszystko tych odpowiedzialnych za całość. Nasze osobiste, najskrytsze grzechy mają swoje realne i zewnętrzne skutki dla całości wspólnoty, podobnie jak choroba zakaźna, nawet ukrywana, może infekować wszystkich dokoła.

Doskonałość, którą stawia Jezus przed oczy swych uczniów, miała się wyrażać nawet w miłości nieprzyjaciół, a nie w tworzeniu podziałów między przyjaciółmi. Nie ma jednak bardziej niebezpiecznego podziału niż ten, którego człowiek sam w sobie dokonuje, przyjmując grzech za przyjaciela i czyniąc przez to siebie nieprzyjacielem Boga.