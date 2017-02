Mazowsze: 300 tys. zł od samorządu województwa na naprotechnologię

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy 300 tys. zł. na program wykorzystujący metodę naprotechnologii. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 120 par: kobiet w przedziale 18-40 lat i mężczyzn w wieku 18-65 - podał urząd marszałkowski województwa.

"Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019" będzie realizowany przez Szpital Bródnowski.

Umowy w tej sprawie podpisali we wtorek: marszałek Adam Struzik i członek zarządu województwa Elżbieta Lanc oraz prezes zarządu Szpitala Bródnowskiego Teresa Bogiel i wiceprezes Szpitala Bródnowskiego Wiesław Malicki.

Realizacja programu ma przebiegać dwuetapowo. W pierwszym będzie prowadzona akcja informacyjna oraz rekrutacja uczestników, podczas drugiego - działania edukacyjno-diagnostyczne.

Warunkami uczestnictwa są m.in. stwierdzona niepłodność lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu oraz potwierdzenie płacenia podatków na terenie Mazowsza. Program skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18-40 lat w przypadku kobiet oraz 18-65 lat, jeśli chodzi o mężczyzn.

Naprotechnologia powstała ponad 30 lat temu jako skrót od słów Natural Procreative Technology (metoda naturalnej prokreacji); zajmuje się usuwaniem czynników stojących na przeszkodzie naturalnemu zapłodnieniu. Zgodnie ze stanowiskiem Kościoła katolickiego naprotechnologia jest uznawana za metodę leczenia niepłodności, która ma stanowić alternatywę wobec zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Opiera się m.in. na analizie fizjologicznej i biochemicznej cyklu miesiączkowego kobiety, z uwzględnieniem jej gospodarki hormonalnej, co następnie jest podstawą do innych działań leczniczych, np. zastosowania technik laserowych czy mikrochirurgii.