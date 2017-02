1,3 tys. tanich mieszkań

Jak poinformował w poniedziałkowym komunikacie EBI, wsparcie otrzyma Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (PTBS). Finansowanie ma zapewnić dostęp do mieszkań osobom, które nie mogą skorzystać z lokali komunalnych ze względu na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie mają zdolności kredytowej, by kupić lokum na rynku.

Około 1300 "dostępnych cenowo mieszkań" ma być przeznaczonych na wynajem, z możliwością wykupu. W ramach inwestycji ma powstać też infrastruktura obejmująca wodociągi, system kanalizacji, drogi, garaże i nadziemne miejsca parkingowe. Budowa nowych lokali umiejscowionych w kilku lokalizacjach na terenie Poznania ma się zakończyć do 2021 roku.

"Jesteśmy przekonani, że to przedsięwzięcie może stać się wzorem do naśladowania dla innych gmin, które zamierzają ubiegać się o środki finansowe na swoje projekty miejskie" - oświadczył, cytowany w komunikacie, odpowiedzialny za działania EBI w Polsce wiceprezes Banku Vazil Hudak.

Z kolei prezes PTBS Andrzej Konieczny, podkreślił, że kredyt z EBI pozwoli spółce na rozszerzenie dotychczasowej oferty o mieszkania z opcją wykupu. "Najem z dojściem do własności to nowe rozwiązanie, dotychczas niestosowane na szeroką skalę. Sukces pilotażowej inwestycji - w ubiegłym roku oddaliśmy klucze do 20 mieszkań wybudowanych w tym systemie - pokazał, że mieszkańcy Poznania są zainteresowani taką formułą objęcia lokalu mieszkalnego" - zaznaczył Konieczny.

Poprzez udzielenie atrakcyjnego, korzystnie oprocentowanego kredytu długoterminowego EBI umożliwia Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sfinansowanie programu inwestycyjnego na konkurencyjnych zasadach. Ma to przyczynić się do obniżenia wysokości czynszów.

EBI poinformował, że opracowuje szerzej zakrojony program kredytowy ukierunkowany na większą liczbę projektów dotyczących lokali socjalnych i tańszych mieszkań w całej Polsce. Transakcja z PTBS jest projektem pilotażowym.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (PTBS) od ponad dwudziestu lat zapewnia lokale mieszkalne osobom o średnich dochodach. W tym celu PTBS buduje mieszkania czynszowe i eksploatuje je na zasadach najmu. Spółka współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, wspierając realizację polityki mieszkaniowej gminy. Do tej pory Towarzystwo wybudowało blisko 4 tys. mieszkań.