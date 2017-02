Cała afera zaczęła się od jednego tweeta Lisa z listopada ub. r., w którym skomentował udział Ogórek w programie "W tyle wizji" stacji TVP Info. "Pani Ogórek ma prowadzić program - tytuł w tym kontekście brzmi dwuznacznie - „W tyle wizji”. Starała się, starała i w końcu coś skapnęło" - brzmiała wiadomość Lisa. Internauci podchwycili tweeta, a odpowiedzi na niego miały już charakter obraźliwy i pornograficzny. Tomasz Lis „zalajkował” te odpowiedzi.

Po tym, jak informacja o tych polubieniach dotarła do Magdaleny Ogórek, wystosowała ona skargę na zachowanie naczelnego „Newsweeka”. 6 stycznia napisała maila do Ralpha Büchima, kierownika działu międzynarodowego Axel Springer AG, przewodniczącego rady nadzorczej Ringier Axel Springer Polska, oraz Mathiasa Doepfnera, szefa koncernu Axel Springer. Odpowiedź otrzymała po pięciu dniach i jak sama skomentowała, była to odpowiedź „satysfakcjonująca”.

„Zarówno w stosunku do siebie jak i w stosunku do innych kobiet podobne wpisy uważam za naganne. Reaguję, w przeciwieństwie do tzw. polskich feministek, które po każdym przejawie seksizmu pana Tomasza Lisa milczą” - oświadczyła Ogórek.

Dodała także: „Pamiętajmy też, że mówimy o dziennikarzu, który deklaruje, że walczy o równe prawa kobiet, o to, by kobiety były traktowane z szacunkiem. Sądzę, że tym samym wypełnia definicję hipokryzji”.

O całej sprawie Ogórek poinformowała na Twitterze, pokazując screen z odpowiedzi, jaką dostała od menadżera Ringier Axel Springer Polska.