USA: Antyimigracyjny dekret Trumpa niezgodny z Konstytucją

W czwartek troje sędziów Federalnego Sądu Apelacyjnego w San Francisco w 29-stronicowym orzeczeniu jednogłośnie podtrzymało decyzję sędziego Jamesa Robarta - sędziego sądu niższej instancji, który w ubiegły piątek wstrzymał wykonanie dekretu prezydenta USA Donalda Trumpa o tymczasowym ograniczeniu imigracji.

Zdaniem ekspertów w dziedzinie prawa prezydent Trump może się teraz zwrócić do sądu niższej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołać się do Sądu Najwyższego albo skorzystać z rady senatora Charlesa Schumera ze stanu Nowy Jork - przywódcy demokratycznej mniejszości w Senacie - i po konsultacjach z Kongresem przedstawić projekt nowego rozporządzenia.

Prezydent Trump zareagował na decyzję w kilka minut po ogłoszeniu werdyktu. Napisał na Twitterze, używając wyłącznie dużych liter do sędziów: "DO ZOBACZENIA W SĄDZIE. STAWKĄ JEST BEZPIECZEŃSTWO NASZEGO KRAJU".

W ocenie prezydenta USA decyzja Federalnego Sądu Apelacyjnego w San Francisco "ma charakter polityczny". Zdaniem prezydenta Trumpa czwartkowy werdykt nie oznacza porażki jego administracji. "To po prostu decyzja, która zapadła, ale to my ostatecznie wygramy sprawę" - dodał.