Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Mk 8,33

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».

Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim. Weź swój krzyż. Kochaj nieprzyjaciół. To mówi Jezus. Dorabiaj się. Czyń swoje życie komfortowym i przyjemnym. Kochaj tylko tych, którzy na to zasługują. To mówi świat. Czy można się dziwić, że Jezus został odrzucony i zabity? Kto chciałby słuchać takich szalonych słów? A jednak tacy byli, są i będą. Kiedyś oddawali życie na arenach. Dzisiaj – pod nożami szaleńców. Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Tego nie powiedział człowiek, tylko Bóg. Chrześcijaństwo w praktyce to nie pobożnościowe czynności. To zaryzykowanie wszystkiego dla Jezusa. Jeżeli poczucia bezpieczeństwa szukam w pełnym koncie, jeżeli surfowanie po internecie pociąga mnie bardziej niż modlitewne spotkanie z żywym Bogiem, to znaczy, że jestem poganinem. Demon ukrywa się za tym, co poprawne politycznie i po ludzku rozsądne. Chrześcijaństwo to szaleństwo i zawsze będzie przez świat odrzucane. Jak Jezus. Ale warto czytać dalej: „...po trzech dniach zmartwychwstanie”. Jak to mówią: w szaleństwie jest metoda.