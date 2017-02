Szef MSZ: Polska stawiana za wzór w NATO

Szef MSZ mówił, że "o naszej wiarygodności sojuszniczej decyduje rozwój narodowych zdolności obronnych". "Polska stawiana jest za wzór innym państwom członkowskim NATO, ponieważ poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa. Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do zalecanego przez NATO pułapu wydatków obronnych na poziomie 2 proc. PKB, przy czym minimum 20 proc. tych wydatków przeznaczane jest na modernizację" - podkreślił.

Jak dodał, "pośród sprzymierzeńców podobne podejście winno być regułą, a nie wyjątkiem".

Waszczykowski podkreślił też, że siła NATO "wynika z jedności i solidarności oraz z wierności wartościom spajającym naszą cywilizację" i "te cechy będziemy mieć na uwadze, dążąc do bezpieczeństwa terytorium sojuszniczego i stabilności naszego sąsiedztwa". "Najważniejszym instrumentem w tej mierze jest współpraca z krajami partnerskimi, m.in. z Ukrainą, Gruzją, Finlandią, Szwecją" - powiedział szef MSZ.

Jak mówił, to że w tym roku Czarnogóra stanie się pełnoprawnym członkiem NATO "potwierdza utrzymanie przez NATO dotychczasowej polityki - gotowości do przyjęcia do swojego grona państw, które kierują się podobnym rozumieniem bezpieczeństwa europejskiego oraz podzielają te same wartości". "Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatni etap rozszerzenia Sojuszu" - powiedział Waszczykowski.

Stwierdził też, że konsekwentna postawa Polski "sprawiła, że jesteśmy postrzegani jako kraj zainteresowany nie tylko własnym bezpieczeństwem, ale również bezpieczeństwem innych" i "nasi sojusznicy postrzegają nas jako uczestnika gry zespołowej, którą jest zapewnienie bezpieczeństwa całemu regionowi". "W tym właśnie duchu działamy na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu nie tylko w regionie Morza Bałtyckiego, lecz także w basenie Morza Czarnego" - powiedział.

Szef MSZ zaznaczył także, że Polsce zależy na utrzymaniu efektywności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Poinformował, że obecnie prowadzone są przez MSZ rozmowy z OBWE w sprawie statusu tej organizacji w Polsce. "Mamy nadzieję zakończyć negocjacje umowy w tej sprawie w pierwszej połowie bieżącego roku" - powiedział Waszczykowski.