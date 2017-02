500+ do uszczelnienia

Jak informuje "Rzeczpospolita", wszyscy rodzice prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się ryczałtem lub kartą podatkową mogą otrzymać 500+ na każde dziecko, nawet gdy nie są do tego uprawnieni. Pozwala na to luka w systemie. Aby dostać świadczenie na pierwsze dziecko, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł. Ryczałtowcy, których jest w Polsce ponad 0,5 mln, w PIT wykazują jednak tylko przychód. Jeśli mają dziecko i ubiegają się o świadczenie, to wielkość ich dochodu gmina ustala na podstawie oświadczenia. Problem w tym, że nie jest w stanie zweryfikować jego prawdziwości. I to rodzi możliwość nadużyć - pisze "Rzeczpospolita".

Problem dotyczy też rozliczających się na podstawie karty podatkowej, których jest nieco ponad 100 tys. Resort rodziny wie o tych lukach - podaje gazeta.

"Postaramy się uszczelnić system, ale już raz Trybunał uznał takie uszczelnienie za niekonstytucyjne" - mówi dziennikowi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.