12 medali dla Polaków

Z 12 krążków trzy wywalczył olimpijczyk Adam Cieślar (WSEwS Warszawa/AZS AWF Katowice): dwa złote w kombinacji norweskiej ze startu wspólnego i z drużyną oraz srebrny. Był to jego trzeci uniwersjadowy występ, którym powiększył swój dorobek do ośmiu medali (trzy w 2013 roku i dwa w 2015).

Po dwa medale zdobyły snowboardzistki - Katarzyna Rusin (IED Barcelona/KS Ski Test Kraków) złoto w slopestyle i brązowy w big air oraz Karolina Sztokfisz (Uniwersytet Warszawski/AZS Zakopane) brązowe w slalomie i gigancie równoległym, a także Paweł Słowiok (AWF Katowice/AZS AWF) - złoto z drużyną w kombinacji norweskiej i brąz indywidualnie.

Przed wylotem do Ałmatów sekretarz generalny AZS Bartłomiej Korpak tak ocenił szanse ekipy: "Mamy nadzieję na co najmniej trzy medale. Radość byłaby wielka, gdyby to było dwa razy tyle. Ale... Mierzymy siły na zamiary". Po zakończeniu w środę imprezy powiedział:

"Taki dorobek cieszy ogromnie. Mile zaskoczyli nas snowboardziści, którzy zakładali dwa medale, a wywalczyli siedem. To istotna różnica, nie wiem z czego ona wynika. Na szczególne wyróżnienie zasługuje lider ekipy Adam Cieślar. W swym trzecim starcie na Zimowej Uniwersjadzie trzykrotnie stawał na podium. Życzę, aby wszyscy medaliści potwierdzili ten poziom w innych zawodach".

Odnosząc się do organizacji imprezy, która rozpoczęła się 29 stycznia z udziałem 55 narodowych reprezentacji, Korpak wystawił gospodarzom bardzo dobrą ocenę.

"Wszystkie obiekty były na najwyższym poziomie. Jedyny poważniejszy mankament, że były rozrzucone w promieniu 70 km, stąd też spędzaliśmy 2-3 godziny dziennie w samochodach. Nie sprzyjała podróży logistyka dwumilionowego miasta ze sporym ruchem na drogach. Generalnie gospodarze wywiązali się właściwie ze wszystkich zadań. Jeżeli ktoś miał jakieś +ale+, były to drobne uwagi. Na szczególne uznanie zasłużyła rzesza wolontariuszy, która swoją misję wykonywała z wielkim zaangażowaniem" - podkreślił sekretarz generalny AZS.

Dodał, że "w niektórych głowach i sercach tkwiło szczególne miejsce jakim jest Zakopane", dwukrotny organizator uniwersjadowych igrzysk w 1993 i 2001 roku.

W środę, ostatnim dniu rywalizacji, z polskiej ekipy startował tylko student katowickiej AWF Andrzej Pradziad (UKS Regle Kościelisko), zajmując 14. lokatę w narciarskim biegu masowym na dystansie 30 km.

Gospodarze szczególnie interesowali się finałowym meczem turnieju hokeistów na lodzie. Po zaciętej walce Kazachstan przegrał jednak z Rosją 0:1. Trzecie miejsce przypadło Kanadyjczykom po zwycięstwie nad Czechami 4:3.

Organizatorzy rozdysponowali 85 kompletów medali. Zdobyli je reprezentanci 26 krajów. Niespodzianką są dalekie pozycje państw skandynawskich - 22. Szwecji (1 srebrny, 3 brązowe) i 26. Norwegii (1 brązowy).

Dorobek Polaków w 28 uniwersjadowych startach zimą to 171 krążków - 52 złote, 58 srebrnych i 61 brązowych.

Kolejne zimowe igrzyska studentów odbędą się w 2019 roku w rosyjskim Krasnojarsku, a jeszcze w tym roku letnią uniwersjadę organizuje Tajwan. <PRE> Czołówka klasyfikacji medalowej 28. Zimowej Uniwersjady Ałmaty 2017:

złote srebrne brązowe razem

1. Rosja 29 27 15 71 2. Kazachstan 11 8 17 36 3. Korea Płd. 11 5 5 21 4. Japonia 6 12 10 28 5. Polska 5 2 5 12 6. Chiny 4 4 2 10 7. Francja 4 2 2 8 8. Włochy 4 - - 4

Polscy medaliści:

złote

Weronika Biela (Uniwersytet Jagielloński/AZS Zakopane) - snowboard (slalom równoległy) Aleksandra Król (AWF Kraków/F2 Dawidek Team Zakopane) - snowboard (slalom gigant równoległy) Adam Cieślar (WSEwS Warszawa/AZS AWF Katowice) - kombinacja norweska (ze startu wspólnego) Katarzyna Rusin (IED Barcelona/KS Ski Test Kraków) - snowboard (slopestyle) Wojciech Marusarz (AWF Katowice/AZS Zakopane), Paweł Słowiok (AWF Katowice/AZS AWF Katowice), Cieślar - kombinacja norweska (drużynowo)

srebrne

Oskar Kwiatkowski (AWF Kraków/AZS Zakopane) - snowboard (slalom równoległy) Cieślar - kombinacja norweska

brązowe

Karolina Sztokfisz (Uniwersytet Warszawski/AZS Zakopane) - snowboard (slalom równoległy) Sztokfisz - snowboard (slalom gigant równoległy) Rusin - snowboard (big air) Paweł Słowiok - kombinacja norweska Krzysztof Miętus, Stanisław Biela, Przemysław Kantyka - skoki narciarskie (konkurs drużynowy)