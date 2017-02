Maciej Maleńczuk odpowie przed sądem za atak na działacza pro life

Prawnicy Ordo Iuris skierowali do Sądu Rejonowego w Krakowie prywatny akt oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego działacza Fundacji Pro - Prawo do życia, który podczas pikiety antyaborcyjnej został zaatakowany przez skandalistę Macieja Maleńczuka.

Podczas zorganizowanego w dniu 17 grudnia 2016 r. przez Fundację Pro - Prawo do życia na Rynku Głównym w Krakowie zgromadzenia antyaborcyjnego Maciej Maleńczuk zaatakował i uderzył w twarz jednego z uczestników. Mimo natychmiastowej interwencji pokrzywdzonego, polegającej na zawiadomieniu policji, sprawca nie został zatrzymany i oddalił się z miejsca zdarzenia. Maciej Maleńczuk na swoim profilu w serwisie społecznościowym „Facebook” przyznał się do uderzenia wolontariusza Fundacji, a także znieważył innych pikietujących. Nawoływał również do udziału w ponownym ataku i rozbiciu pikiety.

Prawnicy Ordo Iuris zakwalifikowali atak Macieja Maleńczuka, poprzedzający pełne nienawiści wpisy na portalu społecznościowym, jako naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonego. Prywatny akt oskarżenia został złożony w Sądzie Rejonowym, dla Krakowa-Śródmieścia.

Maciej Maleńczuk nie dość, że napadł na pokrzywdzonego, tylko dlatego że ten był uczestnikiem zgromadzenia i prezentował pogląd z którymi Maleńczuk się nie zgadzał, to jeszcze chełpił się tym faktem i zachęcał językiem pełnym nienawiści do kolejnych aktów agresji. W naszej opinii takie zachowanie, niezależnie od tego czy sprawca jest osobą publiczną czy nie, zasługuje na karę pozbawienia wolności, o co wnioskujemy. – powiedział Maciej Kryczka, Prawnik Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Sprawę prowadzą mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Maciej Kryczka.