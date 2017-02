Patron dnia: św. Hieronim Emiliani

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





W następnych latach pojawiły się kolejne sierocińce. Wychowanie sierot połączono tam z nauką zawodu, by w życiu mogli być samowystarczalni. Hieronim budował także szpitale i domy opieki.Z myślą o prowadzeniu podjętego dzieła w 1534 r. założył w Somasce (w pobliżu Bergamo we Włoszech) zgromadzenie zakonne Kleryków Regularnych, które do dzisiaj realizuje program wytyczony przez św. Hieronima. Zakon otrzymał zatwierdzenie już w 1540 r.Hieronim zmarł 8 lutego 1537 r. jako ofiara epidemii, w czasie której pielęgnował chorych. Beatyfikował go w 1747 roku papież Benedykt XIV, a kanonizował Klemens XIII w 1767 r. Pius XI w 1928 r. ogłosił go patronem sierot i opuszczonej młodzieży.W ikonografii św. Hieronim przedstawiany jest jako kapłan w otoczeniu dzieci. Jego atrybutami są: łańcuch na rękach - znak wyzwolenia z niewoli, lub złożone ręce.