Ruiny Warszawy - znak nadziei dla Aleppo

To będzie wystawa zdjęć prezentujących zrujnowane Aleppo oraz Warszawę: zburzoną po wojnie i współczesną, odbudowaną. Tymi zdjęciami chcemy dać nadzieję Syryjczykom, którzy wierzą w odbudowanie swoich miast - wyjaśnia w rozmowie z KAI Darek Malejonek, współautor projektu przygotowywanego wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jak podkreśla muzyk, najważniejszym celem tej inicjatywy jest przesłanie nadziei adresowane do mieszkańców Syrii. Zdjęcia, pokazujące w jaki sposób udało się odbudować zniszczoną w czasie wojny Warszawę, mają dodać otuchy Syryjczykom, którzy pomimo wojny pozostali w swoich miastach i wierzą w ich odbudowanie po zakończeniu konfliktu. Otwarcie wystawy poprzedzi koncert na rzecz Aleppo, połączony z premierą płyty pt. „Nieśmiertelni”, który odbędzie się 11 kwietnia w Muzeum Powstania Warszawskiego.



- Tę płytę tworzymy przy udziale Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi światu”. Mówi ona o prześladowaniu chrześcijan. Znajdziemy na niej m.in. historie Asii Bibi, dziewczyn porwanych przez Boko Haram, polskich kapucynów z Peru – w sumie kilkanaście historii opowiedzianych w piosenkach - zapowiada Malejonek, który pracuje nad płytą wspólnie z zespołem Maleo Reggae Rockers. Wśród artystów pojawią się m.in. Muniek Staszczyk, Natalia Niemen, Sebastian Karpiel-Bułecka, Magda.Lena Frączek i zespół niemaGOtu.



Darek Malejonek, który wspólnie z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym odwiedził Aleppo w ubiegłym roku, zapowiada ponowne odwiedziny w syryjskim mieście, tym razem w czasie Wielkanocy.



- Mieszkańcy tego miasta naprawdę wierzą, że Aleppo można wskrzesić z martwych - podkreśla muzyk. To właśnie podczas kwietniowej wizyty mają powstać zdjęcia, które będą częścią wystawy planowanej wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego.



Wystawa będzie zaprezentowana najpierw w Muzeum Powstania Warszawskiego. Następnie zostanie zawieziona do Syrii.