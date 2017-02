Jaka jest podstawowa różnica między synem a najemnikiem? Najemnik zaharowuje się, zasypuje niebo pytaniami: „Czy dobrze? Wystarczy? Jesteś ze mnie zadowolony? Ile to kosztuje? Wystarczająco się modliłem? Byłem dostatecznie skupiony?”. Syn podchodzi i bierze z półki. Wie, że to należy do Jego Ojca, a więc i do niego. Tak, tak. W Izraelu nie dziedziczyło się po śmierci ojca. Już za życia to, co należało do ojca, przysługiwało dzieciom (właśnie dlatego syn marnotrawny zażądał realizacji tego prawa).

Już teraz jesteś dziedzicem Królestwa. Masz wszystko. Świetnie pokazuje to pewna reklama. Pamiętacie film „Poza światem?” („Cast Away”). Perypetie pracownika firmy kurierskiej, który po katastrofie ląduje na bezludnej wyspie, gdzie desperacko walczy o przeżycie? Tak? To zobaczcie tę krótką reklamę. Opowiada o tym, co zdarzyło się po latach:

Reklama Fedex

Najlepsze reklamy Masz wszystko. GPS, system telefonii satelitarnej, ziarna, wędkę. Należy jedynie rozpakować paczkę. Bóg dał ci niezły arsenał. „Bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego” (Ef 6,16). Wszystkie! W piątkowy wieczór w czasie nocnego czuwania za ofiary współczesnych form niewolnictwa siostra Anna Bałchan rzuciła do mikrofonu: „Mamy Jezusa i nie zawahamy się Go użyć”.

Biblijny Gedeon stał z cepem w ręku i młócił na klepisku zboże. W dodatku po to, by ukryć je przed Madianitami (zob. Sdz 6). To nie była scenografia do „Gwiezdnych wojen”. Prędzej do obrazu „Bida z nędzą” czy okupacyjnej wersji „Rolnika szukającego żony”. „I wówczas ukazał mu się Anioł Pana. «Pan jest z tobą – rzekł mu – dzielny wojowniku!»". Na dłuuugą listę skarg i zażaleń anioł odpowiedział krótko: „Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?”.

Idź z tą siłą, jaką posiadasz. Z cepem.

Czyż nie On Ciebie posyła?